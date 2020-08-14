У террористов «ДНР» пропали шесть тяжелых гаубиц «Мста-Б»

Спикер пресс-центра Объединенных сил Ярослава Зорина за двенадцатое августа зафиксировала четыре обстрела российскими оккупантами украинских позиций на Донбассе.

Все они на счету террористов ДНР и якобы не несли угрозы нашим защитникам.

В последнем можно усомниться из-за случая заброса боевиками на нашу территорию у Красногоровки под Донецком противопехотной мины ПОМ-2 (с помощью выстрела из ручного противотанкового гранатомета). После приземления данная крайне опасная мина сама устанавливается в боевое положение и разбрасывает вокруг себя нити, прикосновение к любой из которых провоцирует мощный взрыв с большим количеством осколков.

В сторону защитников Железного западнее Горловки враг дважды выстрелил из автоматического станкового гранатомета. А бойцы ВСУ у Марьинки под Донецком и Южного у Горловки сообщают об автоматной стрельбе противника.

Объединенные силы ответный огонь не открывали.

За первые семь часов тринадцатого августа Ярослава Зорина боевых действий не зафиксировала.

Между тем, ОБСЕ рассказала, что в местах хранения тяжелого вооружения террористов ДНР отсутствуют шесть 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б». Также наблюдатели Специальной мониторинговой миссии у Перевальска (ОРЛО) заметили танк с установленной на нем зенитной установкой ЗУ-23 (следует полагать, вместо башни с пушкой?).