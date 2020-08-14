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«Обходите как хотите»: в Днепре на Калиновой автохам припарковался на тротуаре возле пешеходного перехода

14.08.2020

В Днепре водитель микроавтобуса припарковал автомобиль прямо на тротуаре возле пешеходного перехода, сообщает «Днепр оперативный».

Инцидент произошел 12 августа около 09:00 утра на перекрестке улицы Калиновая и проспекта Калнышевского. Камеры Ситуационного центра города Днепр зафиксировали автохама, который выехал на тротуар по пешеходному переходу. Отметим, что как раз в этот момент один горожанин хотел перейти дорогу по пешеходному переходу, но не смог, так как автохам перегородил ему дорогу. 

Когда водитель микроавтобуса выехал на тротуар, то продолжил мешать движению пешеходов – мужчина припарковал автомобиль прямо возле «зебры». Водитель микроавтобуса выгрузил из автомобиля несколько коробок и также спокойно уехал. 

Напоминаем, нарушение правил дорожного движения в части неправильной парковки может привести к созданию аварийных ситуаций. Не пренебрегайте ПДД и не подвергайте угрозе жизни окружающих.

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