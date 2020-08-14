Провалив работу на местах, «Велике будівництво» замахнулось на объездную дорогу вокруг столицы

На днях офис Президента Украины и Кирилл Тимошенко презентовали проект строительства объездной дороги.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Ее планируют построить до 2025 года. Во время презентации чиновники сообщили о проведении тендера на проектные работы первого участка КОД протяженностью 35,2 км, которая соединит дороги М-06 «Киев — Чоп» и М-05 «Киев — Одесса». Стоимость этого участка составит 12 млрд гривен, а общая стоимость КОД — 85 млрд гривен.

По мнению политологов, такая активность связана скорее с предстоящими выборами, а не с целесообразностью.

Особенно, если учесть, что во многих регионах «Велике будівництво» провалилось. Так у экспертов много вопросов по ремонту участков трассы Днипро- Решетиловка, окружной дороги Тернополя и ремонту дорог Киевской области.

Последний прецедент — ремонт дороги Бузовая-Неграши в той же Киевской области. Установив огромный борд о большой стройке Зеленского, подрядчики не провели и половины работ, с середины вообще не положив второй слой асфальта. По словам местных жителей, уже на протяжении нескольких месяцев работы не ведутся. Информации о сроках и вообще вероятности завершения ремонта нет.

И подобных ситуаций по Украине сотни.

Вполне вероятно, что грандиозные планы Президента и его команды на фоне отсутствия каких-либо реальных действий могут привести к плачевным для Зекоманды результатам на местных выборах.