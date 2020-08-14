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Появились новые подробности об освобождении украинцев в Минске

14.08.2020

Освобожденные волонтеры Костантин Реуцкий и Евгений Васильев добрались до посольства Украины в Минске.

Как сообщила в Facebook организация «Восток SOS», пока их жизни и здоровью ничто не угрожает. 

«Однако, пока они не пересекут украинско-белорусскую границу и не окажутся дома, мы воздержимся от комментариев о произошедшем. Уверены, уже скоро вы сможете получить всю подробную информацию непосредственно от Евгения и Константина в Киеве», – говорится в сообщении.

В организации отметили, что волонтеры просят немного покоя и отдохнуть, поскольку поспать последние 2 дня не удавалось достаточно.

«Мы искренне благодарны за профессиональную слаженную работу МИД Украины и посольства Украины в РБ, которые находились на постоянном контакте», – добавили в «Восток SOS».

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