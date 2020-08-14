Лукашенко о забастовках в Беларуси: Это может очень негативно сказаться на будущей работе предприятий

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал забастовки трудовых коллективов в стране.

Как сообщает информагентство «БЕЛТА«, об этом он заявил сегодня на совещании по работе стройотрасли.

По словам главы государства, забастовки могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий.

Лукашенко заявил, что сейчас в стране пытаются раскачать трудовые коллективы: «Вы это хорошо знаете, чувствуете. Конечно, трудовые коллективы — это основа нашей страны. Вы мою позицию знали и знаете. Во времена пандемии, когда я практически запретил увольнять людей, выкидывая их на улицу. Трудно, сложно, но и сейчас непросто. Молодцы строители, у них проще ситуация, они все заняты делом. Но, тем не менее, пытаются и строителей там качнуть и так далее. Наша позиция однозначна: мы в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать — пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим».

Он подчеркнул, что экономика в мире только начинает оживать после ограничений, связанных с пандемией. «И все борются за эти рынки. Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите — бастуйте, хотите работать — работайте».