Ученые обнаружили останки неизвестного животного

Его возраст — 115 миллионов лет.

Ученые из Саутгемптоновского университета (Великобритания) открыли новый вид динозавров, изучая ископаемые останки, обнаруженные в прошлом году на острове Уайт. Новый для науки вид существовал на Земле примерно 115 млн лет назад.

“Представитель нового вида жил в меловом периоде. Это ящер из семейства тераподовых, к которому относится такой известный динозавр, как тираннозавр. Мы присвоили новому виду имя Vectaerovenator inopinatus”, — рассказывают британские палеонтологи, изучившие древние окаменелости.

В Европе достаточно редко встречаются останки тераподовых ящеров середины мелового периода, поэтому находка вызвала у исследователей значительный интерес. Анализ окаменелостей показал, что ящеры Vectaerovenator inopinatus могли дорастать до четырех метров в длину, то есть, речь идет о весьма массивных существах.

Как уточнил Крис Баркер, ведущий автор исследования, новый вид был открыт в результате обнаружения четырех костей на острове Уайт в 2019 году. Тогда здесь нашли фрагменты шеи, спины и хвоста древнего ящера. Детальный анализ, которому подвергли находки, подтвердил, что это останки неизвестного современной науке вида. Предполагается, что V. inopinatus жил к северу от побережья Уайта примерно 115 млн лет назад.

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