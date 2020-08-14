Протестующие медики и забастовки рабочих: что происходит в Беларуси на шестой день протестов

В пятницу, 14 августа, в Беларуси продолжаются акции протеста, в том числе и забастовки.

Как передает «NEXTA», с полудня на забастовку выйдут работники минского метро. Также после 12:00 назначены митинги на ряде заводов, в том числе и на Минском моторном заводе.

Забастовка работников метрополитена Минска.

Пассажиров метро призвали идти поддержать протест в центр города pic.twitter.com/1g1d2N7YF2

— Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) August 14, 2020

На улицы выходят медики и выстраиваются в живые цепи вдоль улиц.