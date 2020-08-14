В Чехии при покупке снайперских патронов задержали российского дипломата

В Чехии, где закрыли дело о возможной перевозке российским дипломатом отравляющего вещества, один из сотрудников диппредставительства РФ был задержан при попытке нелегальном купить боеприпасы, в том числе, и пули для снайперской винтовки.

Как сообщает издание «iRozhlas», инцидент произошел 25 июня в ресторане теннисного клуба Oáza на окраине Ржичан. Отмечается, что полиция заявляла о том, что задержание связано с налоговыми преступлениями, однако расследователи выяснили, что речь таки шла о боеприпасах.

Источники из дипломатического окружения и сил безопасности заявили, что задержанный являлся сотрудником военного отдела посольства России в Чехии. Следователи подозревали, что боеприпасы предназначались либо для «русской мафии», либо для тайных операций спецслужб на территории Европы. Также рассматривалась версия, что дипломат на самом деле был сотрудником спецслужбы РФ.

Поскольку у задержанного был дипломатический иммунитет, его отпустили, после чего россиянин вернулся на родину.