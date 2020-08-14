Семье ветерана войны на Донбассе, спасавшего воинов в Иловайске, нужна помощь

Семье ветерана АТО Андрея Нилова, вывезшего после боев за Иловайск целый грузовик украинских воинов, попавших в плен к россиянам, необходима помощь.

Его жена страдает от неизлечимой болезни, облегчить которую может регулярное проведение специальных процедур. Сейчас заплатить за эти процедуры семье Нилова нечем.

Об этом на своей странице в Facebook написал Павел Нетесов, руководитель МАИФ «Цитадель», волонтер гуманитарной миссии «Эвакуация 200».

«Сейчас Андрею очень нужна помощь. Болеет любимая жена. Вылечить невозможно, но поддержать и облегчить состояние – это в наших силах. Нужно несколько процедур плазмофореза. Каждая – по 2,5 тыс гривен. У Андрея сейчас этих денег просто нет», – написал Нетесов.

Волонтер рассказал, что супруга ветерана страдает от наследственного неизлечимого нервно-мышечного заболевания. Оно провоцирует патологически быструю утомляемость мышц. Чтобы облегчить страдания человека с таким заболеванием, необходимо периодически проходить курс плазмофореза – очищения крови. Один курс состоит из шести процедур, каждая из которых стоит 2,5 тысячи гривен. Для Андрея Нилова, который живет за счет небольшого собственного СТО в Николаеве и который на период карантина остался без заработка, сейчас это практически неподъемная сумма.

Именно поэтому друзья человека, не побоявшегося дважды отправится в составе гуманитарной колонны после расстрела украинских воинов под Иловайском, чтобы вывезти раненых, погибших и пленных, просят сейчас помощи уже для его семьи. Ведь то, что является огромной суммой для одного человека, легко можно собрать общими усилиями. Для этого достаточно, чтобы несколько сотен человек отказались от одной чашки кофе – и перечислили ее стоимость на банковскую карту.

Для тех, кто может и хочет помочь семье героя, Павел Нетесов опубликовал номер карты супруги Андрея Нилова:

5168742216813778 Петренко О. Г.

Лилия Рагуцкая