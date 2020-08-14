«Он же ребенок!»: во время протестов в Минске силовики с гранатой повалили на землю 15-летнего подростка

В сети появилось видео, как белорусские силовики во время разгона протестов в Минске повалили на землю 15-летнего подростка.

Видео опубликовал Telegram-канал TUT.BY. На нем видно, как силовики повалили на землю парня — он кричит, что ему 15 лет. Рядом стоит женщина с камерой, которая просит их «хоть раз послушать совесть» и отпустить подростка.

«Что он вам сделал, он же ребенок!» — кричат протестующие.

В руках у силовиков — граната и дубинка. Один из них держит палец в чеке, чтобы не подпускать протестующих.

ОМОНовцы волочат задержанного по земле и заталкивают в подъехавший фургон, после этого видео обрывается.

В Минске и других городах Беларуси третий день проходят массовые протесты. Демонстранты требуют честных выборов без действующего президента Александра Лукашенко и освобождения политзаключенных.

В Беларуси 9 августа прошли выборы президента, которые с первых дней избирательной кампании сопровождались массовыми протестами против Лукашенко.