Кулеба: Питання деокупації Криму та Донбасу не можна об’єднувати

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що об’єднання питань деокупації Криму та Донбасу може ускладнити процес деокупації.

Про це урядовець сказав у п’ятницю, 14 серпня, в інтерв’ю “Українському радіо”.

Міністр пожалкував, що в 2014 році після анексії Криму не було створено формату, схожого до “нормандського”. “Нам зараз доводиться надолужувати. Це набагато складніше робити, я вам чесно скажу. Але, ми якраз працюємо над створенням цього формату… У мене на столі лежить лист МЗС до президента України, в якому ми пропонуємо главі держави розглянути якраз формат міжнародної платформи по Криму, який ми розробили у Міністерстві закордонних справ”, – відзначив Кулеба. За його словами, стратегія деокупації є “комплексним питанням”, адже МЗС відповідає за міжнародний блок, а сам процес “більше пов’язаний з внутрішньою політикою”.

“І тут ми взаємодіємо з моїм колегою віцепрем’єром – міністром реінтеграції Олексієм Резніковим, і з представництвом президента в Автономній республіці Крим, та з іншими міністерствами для того, щоб звести всі ідеї, всі моделі в єдине ціле. Ми плануємо передати цей “єдиний пакет” в РНБО для остаточного узгодження та розгляду”, – додав Кулеба.