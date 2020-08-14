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Кулеба: Питання деокупації Криму та Донбасу не можна об’єднувати

14.08.2020

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що об’єднання питань деокупації Криму та Донбасу може ускладнити процес деокупації.

Про це урядовець сказав у п’ятницю, 14 серпня, в інтерв’ю “Українському радіо”.

Міністр пожалкував, що в 2014 році після анексії Криму не було створено формату, схожого до “нормандського”. “Нам зараз доводиться надолужувати. Це набагато складніше робити, я вам чесно скажу. Але, ми якраз працюємо над створенням цього формату… У мене на столі лежить лист МЗС до президента України, в якому ми пропонуємо главі держави розглянути якраз формат міжнародної платформи по Криму, який ми розробили у Міністерстві закордонних справ”, – відзначив Кулеба. За його словами, стратегія деокупації є “комплексним питанням”, адже МЗС відповідає за міжнародний блок, а сам процес “більше пов’язаний з внутрішньою політикою”.

“І тут ми взаємодіємо з моїм колегою віцепрем’єром – міністром реінтеграції Олексієм Резніковим, і з представництвом президента в Автономній республіці Крим, та з іншими міністерствами для того, щоб звести всі ідеї, всі моделі в єдине ціле. Ми плануємо передати цей “єдиний пакет” в РНБО для остаточного узгодження та розгляду”, – додав Кулеба.

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