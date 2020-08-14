Расследование CIT: Убить первую жертву протестов в Беларуси могли спецназовцы

Участника акций протеста в Минске Александра Тарайковского, вероятнее всего, убил кто-то из бойцов спецназа КГБ «Альфа» или спецназа МВД «Алмаз». Об этом говорится в расследовании Conflict Intelligence Team.

Вечером 10 августа МВД Беларуси признало факт гибели одного из активистов. Утверждалось, что смерть наступила на перекрестке улицы Притыцкого и проспекта Пушкина от детонации в руке демонстранта взрывного устройства. Мол, он собирался его бросить в правоохранителей. Тогда же стали появляться видео трагедии, на которых не видно взрывного устройства, но видна вспышка от выстрела со стороны силовиков.

13 августа стало известно, что погибший — Александр Тарайковский. Его опознала супруга. Расследователи подтвердили, что запись сделана по названному адресу.

При покадровом просмотре ленты заметно, как один из стоящих в середине перекрестка силовиков поднимает ружье, появляется вспышка, мужчина зашатался и упал без чувств на спине.

В ту ночь там находились вооруженные бойцы в зеленой форме. Их многие тогда сфотографировали. Исследователь Роберт Ли считает, что силовики были вооружены дробовиками Benelli M4 и гранатометами ГМ-94. Они способны стрелять нелетальными боеприпасами.

На этих фото хорошо видно вооружение спецназовцев:







Кстати, эти же «зеленые» могут иметь отношение к ранению вечером 10 августа корреспондента издания «Наша Нива» на улице Кальварийской. На записи, где журналистке попадает в ногу резиновая пуля, заметны вооруженные люди в похожей форме и идентичными светоотражающими элементами на рукавах.

Роберт Ли предполагает, что это бойцы СОБР МВД. Тогда как журналист TUT.BY сообщал, что видит сотрудников спецподразделения «Алмаз». В эфире телеканала «Белсат» в 23:15 того дня цитируется сообщение журналиста «НН», что обсуждаемое место заняли бойцы спецназа КГБ «Альфа». В соцсетях отмечали, что форма этого подразделения похожа на форму «альфовцев», принимавших участие в задержании боевиков «ЧВК Вагнера» накануне выборов.

Tut.by первоначально отнесло «зеленых» к спецназу МВД «Алмаз», но позднее источник сообщил журналистам, что «Альфа» носит встроенные в летних штаны наколенники, а «Алмаз» — нет. Имеется в виду летних вариант формы. Расследователи видели на фотографиях этого года бойцов «Альфы» с наколенниками, надетыми поверх утеплённых штанов. Тот же собеседник издания добавил, что «алмазовцы» носят бронежилеты Fort Defender.

На снимках, сделанных той ночью можно увидеть оба типа наколенников и бойца в бронежилете Fort Defender. На спицах некоторых правоохранителей есть надпись «МВД». Таким образом, на перекрестке могли быть и «альфовцы» и «алмазовцы».

Таким образом, убил кто-то из них. Впрочем, установить, какой именно боец это сделал, очень сложно, так как они были в масках и постоянно перемещались по перекрестку.

Уже после публикации данного расследования издание TUT.BY сообщило, что у Тарайковского в свидетельстве о смерти в качестве ее причин значатся открытая рана грудной клетки и вызванная ей массивная потеря крови.

«Вполне соответствует проанализированному нами видео», — резюмировали расследователи.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Ночью по всей стране начались протесты, в ходе которых силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В последующие дни акции повторились.