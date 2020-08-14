В Киеве водитель авто пытался обмануть камеры автофиксации — теперь ему грозит еще один штраф

Столичные правоохранители разоблачили водителя авто, который пытался перехитрить систему автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД и скрыл номерные знаки. Теперь ему грозит еще один штраф.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал первый замначальника патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Сообщается, что еще в июне водитель авто Toyota Camry превысил скоростной режим на Северном мосту в Киеве. Камеры зафиксировали, что машина ехала со скоростью 85 км/ч при разрешенных 50 км/ч. Водитель получил и оплатил штраф, но уже в августе снова нарушил скоростной режим — на Чоколовском бульваре авто двигалось со скоростью 78 км/ч вместо разрешенных 50 км/ч. Однако на этот раз водитель закрыл номерные знаки авто темной пленкой.

«Наверное, водитель надеялся, что камеры не распознают ГНЗ. Но все хорошо — система распознала номерной знак, и водитель получил еще один штраф. Напомню, что за любые манипуляции с номерными знаками предусмотрена ответственность — по ч. 6 ст. 121 КУоАП (штраф 170 грн, 255 грн за повторное нарушение или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, с оплатным изъятием транспортного средства или без такого», — написал Белошицкий.

Правоохранитель отметил, что на выявление подобных правонарушений ориентированы и экипажи патрульной полиции. Поэтому лучший способ не получить «письмо счастья» для водителя — не нарушать ПДД.





