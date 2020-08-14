Прокуратура требует отменить аренду части пляжа на Трухановом острове, где построены особняки

Столичная прокуратура направила иск в Хозяйственный суд Киева о признании незаконным и отмене решения Киевсовета об аренде земли в прибережной зоне на Трухановом острове. Этот участок является природоохранной территорией. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

«Согласно требованиям Земельного и Водного кодексов Украины, прибережные защитные полосы являются природоохранной территорией с режимом ограниченной хозяйственной деятельности. На указанных землях запрещается строительство баз отдыха, дач, гаражей, стоянок автомобилей. Тем временем установлено, что на выделенном земельном участке расположены нежилые здания коммерческой структуры, гаражные боксы, барбекю и другие сооружения», — сообщили правоохранители.

В частности, прокуратура опубликовала фото одного из особняков, построенных на указанной земле. На нем видно, как трехэтажное здание по другой берег Днепра напротив Арт-причала, а также выход до воды возле этого дома, ограждены забором. Отметим, что согласно украинскому законодательству, земельные участки в пределах прибережных защитных полос могу передаваться для рекреационных целей без ограничения доступа граждан к водоемам.

«Однако любые доказательства того, что коммерческая структура осуществляет рекреационную деятельность общеоздоровительного характера, для массового отдыха и без ограничений общего доступа киевлян к реке Днепр, отсутствуют. В связи с этим, прокуратура города обратилась в суд с иском об отмене решения о предоставлении указанного участка в аренду», — подытожили в прокуратуре.