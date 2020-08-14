Главные музы Альфреда Хичкока

13 августа родился легендарный Альфред Хичкок. В день рождения режиссера Vogue.ua рассказывает, как появилось выражение “хичкоковская блондинка”, и кто ими был.

Грейс Келли на съемках фильма “Окно во двор”

“Хичкок любил блондинок и не мог понять женщин, не отбеливающих свои волосы в обмен на честь работать с ним”, – говорил актер Джозеф Коттен. Выражение “хичкоковская блодинка” сформировалось в 1950-е годы, а чтобы понять, что оно означает, лучше всего посмотреть на фотографии Грейс Келли. Холодная, утонченная, элегантная, слегка отстраненная – так выглядела идеальная женщина в представлении режиссера Альфреда Хичкока. В разное время хичкоковскими блондинками считались Грейс Келли, Ингрид Бергман, Типпи Хедрен, Ким Новак. Всех этих актрис объединяло еще одно качество – скрытая, неочевидная сексуальность: “хичковской блондинкой”, например, никогда бы не стала откровенно сексуальная Мэрилин Монро. “Блондинки — самые лучшие жертвы. Это как чистый снег, на котором отпечатан кровавый след ноги”, – говорил режиссер.

Ингрид Бергман

Ингрид Бергман в фильме “Завороженный”

Самой нетипичной “хичкоковской блондинкой” считается шведская актриса Ингрид Бергман. Они познакомились с Хичкоком в 1945 году, и на тот момент Ингрид, в отличие от других муз режиссера, например, той же Типпи Хедрен, была настоящей звездой. За три года до этого вышла “Касабланка”, закрепившая за шведкой статус музы романтического кино. Первой совместной работой Хичкока и Бергман стал фрейдистский детектив “Завороженный”, где актриса сыграла врача психиатрической клиники Констанс, расследующую таинственное убийство. Затем были еще две ленты – “Дурная слава” и “Под знаком козерога”, после которых творческие отношения режиссера и актрисы закончились со скандалом. Бергман уехала из Голливуда, вскоре у нее начался роман с Роберто Росселини, вместе они воспитывали троих детей. По слухам, после разрыва с Хичкоком Бергман не сделала карьеру в Голливуде не случайно – обладатель непростого характера, Хичкок сделал все, чтобы в Штатах актрису бойкотировали.

Грейс Келли

Самой любимой блондинкой Хичкока была Грейс Келли. Любимой настолько, что, когда Грейс Келли приняла решение уйти из кино, посвятив себе семье и новому статусу принцессы Монако, Хичкок долго искал в других актрисах ее – об этом, например, в интервью жаловалась актриса Ким Новак, у которой на этой почве были конфликты с режиссером. Они встретились на площадке, когда Грейс Келли было 24 года: Хичкок пригласил ее на главную роль в фильм “В случае убийства набирайте “М””. После съемок режиссер назовет ее идеальной женщиной: “Я эксплуатировал тот факт, что ей известны плотские утехи, но не открыто, а намеками… “Идеальная” женщина-загадка — это блондинка, утонченная, нордического типа… Мне никогда не нравились женщины, которые беззастенчиво демонстрируют свои прелести”.

На съемках фильма “Поймать вора”

Вместе Грейс Келли и Альфред Хичкок создали три фильма: “В случае убийства набирайте “М””, “Поймать вора” и “Окно во двор”. Во всех трех лентах Грейс Келли выглядела идеально. Так, образы из фильма “Окно во двор” позже цитировались в различных модных съемках, а сама актриса была названа иконой стиля. Наряды для этого фильма создала художник по костюмам Эдит Хэд. По ее словам, Альфред Хичкок трепетно относился к костюмам Келли, настаивая, что с их помощью полнее раскрывается характер героини. Также внимателен к нарядам героини режиссер был и в их последней совместной работе “Поймать вора”. В историю кино вошел образ актрисы в платье с асимметричным лифом ледяного голубого оттенка, который, по мнению Хичкока, подчеркнул холодный образ Келли. Для “Поймать вора” Хичкок разрешил Эдит Хэд использовать кожаные аксессуары французского Дома Hermes, одна из моделей сумок которого спустя несколько лет получит имя Грейс Келли.

Типпи Хедрен

В историю кино Хичкок вошел не только как мастер саспенса, но и как человек с непростым характером. Биографы называют его отстраненным и жестким. Больше всего на съемках от него попадало актрисам – известно, что многих из них Хичкок доводил до слез, обманывал или ставил в непростые условия работы. В своих воспоминаниях об этом много пишет актриса Типпи Хедрен, звезда хичкоковских картин “Птицы” и “Марни”, в отношениях с которой легендарный режиссер впадал в крайности – сначала признавался ей в любви, а после “Марни” не приглашал ни в свои фильмы, ни разрешал сниматься у других режиссеров. Режиссер увидел юную модель в рекламе на телевидении и пригласил на пробы. В 1963 году Типпи сыграла главную роль Мелани Дэниелз, очаровательной и легкомысленной светской львицы в триллере “Птицы” . На создание фильма режиссера вдохновила реальная жуткая история о том, как в 1961 в Калифорнии буревестники, отравленные токсичными моллюсками, нападали на прохожих. По слухам, на площадке Типпи Хедрен пришлось непросто – на нее действительно напали настоящие птицы, хотя Хичкок обещал использовать в съемке механических. Как и Грейс Келли, в “Птицах” Типпи выглядела идеально: на ней норковая шуба, нитка жемчуга, волосы собраны в высокую укладку, открывающую лоб.

Типпи Хедрен в фильме “Птицы”

В 1964 году Типпи Хедрен сыграла роль девушки-клептоманки в фильме Хичкока “Марни”, который, послухам, режиссер задумал с мыслью о своей вечной музе Грейс Келли. После “Марни” Хичкок отказался от идеала блондинки, и больше не работал с Типпи Хедрен, хотя, по ее признанию, и после пытался контролировать ее жизнь и мешал дальнейшей карьере.