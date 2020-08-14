В Киев приплывут 300 тонн херсонских арбузов

В субботу, 15 августа, из Херсонской области в Киев отправят баржу с 300 тоннами херсонских арбузов. В столицу судно прибудет уже на следующей неделе, а сладкие ягоды распределят по торговым точкам сети «Сильпо». Об этом сообщила пресс-служба «Нибулон».

«15 августа на грузовом причале филиала «Голопристанский» компании «Нибулон» начнется погрузка несамоходного судна компании около 300 тоннами спелых и вкусных херсонских арбузов, собранных на полях местных хозяйств. Этот рейс целый год ждали любители арбузов в Киеве», — сообщили в компании.

Сообщается, что уже на следующей неделе баржа с арбузами прибудет в перегрузочный терминал компании «Нибулон» в Переяславе. Потом ягоды доставят к магазинам «Сильпо», а обратно судно повезет зерно.

«Собранные на поле арбузы аккуратно вручную улаживают в картонные контейнеры евростандарта, расположенные на поддонах в грузовике. На речном терминале в Голой Пристани кран загружает поддоны на дно несамоходного судна. В закрытом судне водным путем, на котором нет ям и выбоин, аккуратно и четко по графику «Нибулон» поставляет неповрежденный груз в порт назначения. Так же поддоны с контейнерами разгружаются краном и сразу загружаются в рефрижераторы. Через несколько часов эти арбузы уже в торговом зале радуют покупателей», — рассказали в компании.

Сообщается, что подобный способ поставки товаров существенно сокращает расходы — когда арбузы грузятся насыпью, то 10-13% продукции повреждается.