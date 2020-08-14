Компанії Коломойського в США отримали мільйонні кредити через коронакризу

П’ятьом американським компаніям, що належать Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, затвердили кредитування на $13,3 млн через федеральну програму збереження робочих місць під час пандемії COVID-19.

За даними міністерства фінансів США, компанії CC Metals & Alloys, Felman Production, Felman Trading Americas, Optima Management Group та Optima 777 були одними з понад 600 тисяч американських компаній, яким ухвалили кредит у щонайменше $150 тисяч за спеціальною федеральною програмою (відомою в США під назвою Paycheck Protection Program), повідомляє «Радіо Свобода».

За даними Мінюсту США, Коломойський та Боголюбов разом зі своїми американськими партнерами контролюють ці компанії.

Нагадаємо, 6 серпня міністерство юстиції США подало цивільну скаргу, в якій звинувачує українських олігархів Ігоря Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова у розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку для придбання американських активів, зокрема феросплавних й металургійних заводів, а також об’єктів нерухомості, в тому числі хмарочосів у центрі Клівленда (штат Огайо).

4 серпня ФБР здійснило обшуки офісах цих компаній у Маямі, а також в офісі Optima Management Group у Клівленді. При цьому ФБР нікого не звинуватило у злочині, наразі триває розслідування.

Коломойський звинувачення у відмиванні грошей відкидає. За його словами, гроші, які він та його партнер витрачали у США на придбання різних активів, вони отримали з продажу українських металургійних активів російській компанії на близько $2 млрд. Продаж був завершений у 2008 році.

За даними The Washigton Post, компанії CC Metals & Alloys затвердили кредит від $2 до $5 млн для підтримки 145 робочих місць. 1 липня CC Metals & Alloys тимчасово закрилася через коронавірусну пандемію.

Felman Production, виробник сплавів у Вірджинії, отримав позику від $1 млн до $2 млн для підтримки майже 100 робочих місць.

Optima Management Group, яка керувала комерційною нерухомістю магнатів в США, схвалили кредит у розмірі від $150 до $300 тисяч.

Компанії Optima 777, яка володіє готелем Westin Hotel у Клівленді, затвердили позику у розмірі між $2 та $5 млн на підтримку 240 робочих місць.

Ще 21 травня 2019 року ПриватБанк подав позов до своїх ексспіввласників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова в Канцелярський суд штату Делавер. ПриватБанк звинувачував їх у відмиванні $622,8 млн, які були видані банком у вигляді кредитів пов’язаним з попередніми власниками компаніям, але потім були використані іншими компаніями на придбання активів у США.

Йдеться про феросплавні і металургійні заводи, комерційну нерухомість і готелі. Одна з компаній, Optima Ventures, стала найбільшим власником комерційної нерухомості в американському Клівленді. Найбільше майна у Коломойського і Боголюбова ПриватБанк виявив у штатах Огайо, Іллінойс і Техас.

Відомий нью-йоркський адвокат Марк Касовіц, який працював на президента США Дональда Трампа, буде захищати Коломойського у справі за позовом ПриватБанку в Канцелярському суді Делавера.