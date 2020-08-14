Абромавичус предложил Зеленскому кандидатуру своего преемника на посту гендиректора «Укроборонпрома»

Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому кандидатуру своего преемника. Он также раскритиковал вице-премьера Олега Уруского за то, что тот анонсировал кадровые назначения на предприятии.

Об этом в пятницу, 14 августа, информирует «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление Абромавичуса. Сообщается, что имя преемника действующего гендиректора «Укроборонпрома» пока не называется.

Однако, по словам Абромавичуса, новый глава предприятия является одним из сильнейших членов нынешней команды. «Это гарантирует продолжение начатой трансформации, сохранение скорости изменений, с которыми движется концерн, и команды, которая их воплощает», — заявил Абромавичус. Кроме того, на встрече с Зеленским чиновник обсуждал перезагрузку наблюдательного совета «Укроборонпрома». Абромавичус отметил, что в самом начале своей работы он заявлял о необходимости ликвидации и переосмысления задач «Укроборонпрома».

В то же время он указал, что при одинаковом понимании проблем концерна и отрасли, инструменты их решения видятся по-разному. Таким образом, Абромавичус упомянул заявление вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

«Это раньше у нас олигархи назначали министров, а министры — руководителей крупнейших государственных компаний. Уже пять лет Украина пытается жить по новым правилам», — заявил гендиректор Укроборонпрома.

Он подчеркнул, что украинские власти взяли на себя обязательства касательно госпредприятий, при нарушении которых государство потеряет поддержку европейских партнеров. «Деполитизация назначения гендиректора и возможность самостоятельно формировать свою команду — это золотой стандарт международного менеджмента и принципы ОЭСР, которые Украина обязалась внедрить на стратегических предприятиях государственной формы собственности… Нарушение этих стандартов именно в «Укроборонпроме» приведет к потере финансовой помощи Евросоюза в размере 1,3 млрд евро», — отметил Абромавичус. Глава «Укроборонпрома» также напомнил, что ни один нормативно-правовой акт не наделяет вице-премьера правом на подобные кадровые назначения. Согласно закону «Об особенностях управления объектами оборонно-промышленного комплекса (ОПК)» и уставом концерна, гендиректор «Укроборонпрома» назначается президентом Украины по представлению премьер-министра, а исключительное право увольнения и назначения сотрудников госконцерна принадлежит гендиректору компании.

«Реформы в Укроборонпроме только начинаются. Они сложные, комплексные для отдельных лиц — очень неудобные», — подчеркнул Абромавичус, заявив о готовности команды довести их до конца.

Он напомнил, что изначально шел на должность гендиректора только на 2-3 месяца, чтобы начать финансовый и forensic-аудит, разработать стратегические документы и завести новую команду. По его словам, за 11 месяцев в «Укроборонпром» было заведено 70 профессиональных людей при штате 260 человек, в частности, заменены все заместители гендиректора. Помимо того были назначены почти 30 новых руководителей наибольших предприятий. По данным информагентства, ранее рассматривался вопрос возможного возвращения Абромавичуса в набсовет госконцерна.

Он уже возглавлял его в период с начала июня по конце августа 2019 года, когда Зеленский назначил его гендиректором «Укроборонпрома». Тогда Абромавичус отметил, что это решение было вынужденным из-за начавшихся негативных процессов, и он будет возглавлять компанию до отбора нового руководителя на конкурсе.