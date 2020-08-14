В Венесуэле от коронавируса умер соратник Мадуро

Венесуэле от COVID-19 в возрасте 70 лет умер губернатор столичного округа Каракаса и близкий соратник президента Николаса Мадуро Дарио Вивас.

Об этом в пятницу, 14 августа, со ссылкой на официальные источники пишет Reuters.

О том, что у старшего члена правящей социалистической партии Виваса положительное тестирование на коронавирус стало известно 19 июля, с тех пор он находился на самоизоляции.

«Он умер в бою… Заботился о своем здоровье и о всех нас в этом нелегком сражении против пандемии COVID-19», — написал в Twitter вице-президент Делси Родригес.

Отмечается, что Вивас — первый высокопоставленный чиновник венесуэльского правительства, умерший от вируса, хотя у некоторых тест был положительным. Так, министр нефти Тарек Эль Аиссами заявил в среду, что он выздоровел через месяц после заражения, в то время как вице-президент социалистической партии Диосдадо Кабельо находится на лечении.

По данным властей Венесуэлы, в стране более 29 тысяч случаев заболевания COVID-19, от которого погибли около 250 человек. Оба эти показатели являются одними из самых низких в Южной Америке.