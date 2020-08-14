Актриса Алиса Милано показала, какие у нее последствия перенесенного COVID-19

Голливудская актриса Алиса Милано, известная благодаря роли Фиби в сериале “Все женщины ведьмы”, показала, как на ней сказалось перенесенное заболевание кронавирусом COVID-19.

Об этом она рассказала подписчикам в Instagram.

Оказалось, что после того как актриса выздоровела, у нее начали сильно лезть волосы.

Само заражение актриса перенесла довольно сложно. Она рассказывала поклонникам, что чувствовала боль по всему телу, ей было сложно дышать, она не чувствовала запахи.

На более поздних строках у Милано начались сильные головные боли, она потеряла несколько килограмм.

На днях актриса продемонстрировала последствия перенесенного COVID-19.

У нее очень сильно выпадают волосы.

“Вот, что COVID-19 делает с волосами. Пожалуйста, воспринимайте это всерьез”, — написала Милано под видео.

В конце видео она призвала подписчиков к пониманию всей серьезности и опасности заражения коронавирусом, а также напомнила о необходимости “носить чертовы маски”.