Прокуратура подозревает экс-главу Киево-Святошинского райсовета Гедульянова в растате бюджетных средств

14 августа прокуратура Киевской области вручила подозрение экс-главе Киево-Святошинского райсовета Вадиму Гедульянову (на фото). Его подозревают в растрате бюджетных средств во время проведения капитального ремонта админздания райсовета и подделке документов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киевской области.

“Прокуратура сообщила о подозрении депутату Киево-Святошинского районного совета по фактам растраты бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением и подделке официальных документов (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины). По данным следствия, в ноябре 2016 года подозреваемый, будучи председателем Киево-Святошинского районного совета, заключил договор с компанией о проведении капитального ремонта помещений административного здания райсовета. В дальнейшем, экс-чиновник, злоупотребляя своим служебным положением, достоверно зная, что компания условия договора не выполнила, внес заведомо ложные сведения в официальные документы. На основании которых, подрядчику из местного бюджета незаконно перечислено 1,2 млн гривен”, – сказано в сообщении. Отмечается, что согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы стоимость невыполненных работ составляет более 70 тыс. гривен. Прокуратура продолжает проводить досудебное расследование.

Как стало известно KV, речь идет об экс-главе Киево-Святошинского райсовета Вадиме Гедульянове. Сам он называет происходящее проделками его оппонентов перед предстоящими выборами.

“Сегодня ко мне действительно заходили представители прокуратуры, но я пока досконально не ознакомился с ситуацией. Могу сказать следующее: я являюсь оппозиционным политиком и ни для кого не секрет, что я много лет работаю в интересах Боярской общины и буду баллотироваться на главу ОТО, к тому же являюсь наиболее рейтинговым политиком в нашей общине. Более десяти лет я нахожусь на разных руководящих должностях и ни разу с точки зрения закона вопросов ко мне не возникало. А тут, за два месяца до выборов, вдруг происходит такая ситуация. Если действующая власть и мои оппоненты решили со мной поиграть таким образом – пускай попробуют, посмотрим, кто победит. Никаких репрессий и заказух не боюсь. Однозначно, вместе с адвокатами я буду разбираться в ситуации”, – рассказал Гедульянов *KV.

Напомним, как ранее писала KV, 27 сентября 2016 года на заседании Киево-Святошинского районного совета депутаты высказали недоверие Александру Тигову и избрал и новым руководителем депутата от “Блока Петра Порошенко” Вадима Гедульянова.

Тогда Александр Тигов подал в суд для отмены решения, которым председателем избрали Вадима Гедульянова.

26 мая Святошинский районный суд Киева признал недействительным решение Киево-Святошинского райсовета об освобождении от должности председателя Тигова и назначении Гедульянова.