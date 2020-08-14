В Беларуси анонсировали всеобщий марш достоинства

На ближайшее воскресенье в Беларуси запланирован самый массовый в истории страны митинг, который охватит большинство населенных пунктов.

В Беларуси в ближайшее воскресенье анонсировали самый масштабный в истории страны марш свободы, который состоится одновременно на улицах и площадях всех городов и населенных пунктов.

Об этом сообщается на оппозиционном Telegram-канале NEXTA, который в последние дни задает повестку дня в белорусских протестах.

Начало марша запланировано на 14:00.

«Воскресенье — день самого большого в истории Беларуси исключительно мирного марша, которым мы пройдем по улицам и проспектам наших городов, с улыбками и достоинством.

Выйдем целыми семьями, домами, рабочими коллективами.

Выразим благодарность всем, кто в этот переломный момент был на стороне народа.

Вспомним всех, кто пострадал в борьбе за свободу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Минске марш начнется с проспекта Независимости, участники пройдут по центральным улицам и площадям.

Также акция состоится на центральных улицах и площадях других городов и населенных пунктов страны.