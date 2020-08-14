Ученые выяснили, когда полностью растает лед в Арктике

Это может случиться уже через 15 лет.

Ученые утверждают, что уже к 2035 году практически весь ледовый покров в Арктике может исчезнуть. С таким заявлением они выступили после изучения состояния полярной шапки во время Микулинского межледникового периода, то есть, примерно 125 000 лет тому назад.

«Нам известно, что Арктика под воздействием эффекта глобального потепления заметно меняется. Тщательно изучив все, что происходило с ней в последний теплый период в истории планеты, мы стали лучше понимать, каким будет ее ближайшее будущее. Сама вероятность того, что уже в ближайшие 15 лет она может остаться полностью без ледового покрова, должна побудить человечество к более активной борьбе с глобальным потеплением», – утверждают ученые.

Сегодня практически все климатологи во всех странах мира сходятся во мнении о том, что глобальное потепление реально, а также оно может кардинально изменить облик планеты, если прирост средней температуры на ней так и не удастся удержать хотя бы на отметке в 1,5 градуса. Такие данные приводятся по итогам компьютерного моделирования планетарного климата, а также анализа информации с различных климатических орбитальных аппаратов, океанических буев и наземных метеостанций.

Первыми жертвами этого процесса, считают специалисты, могут стать горный ледники, а также территории заполярья. Температура в этих районах уже поднялась в среднем на 4-9 градусов в сравнении с той, что была зафиксирована в минувшем столетии. В результате площадь ледников на них может в будущем заметно сократиться, считают ученые. Более того, проведя тщательный анализ того, как изменялся облик Арктики в межледниковье, специалисты пришли к выводу о том, что эти негативные последствия наступят намного раньше, чем было принято считать всегда.

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