Мина разнесла машину на куски: Врачи борются за жизнь бойца, который подорвался на Донбассе

В Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова спасают 37-летнего старшего солдата ВСУ Александра, который накануне подорвался с товарищем на мине на Донбассе. Об этом рассказал главный врач медучреждения Сергей Рыженко.

По словам врача, противотанковая мина разнесла автомобиль на куски. Один боец погиб на месте. Александра с тяжелыми ранениями доставили в Мечникова на аппарате ИВЛ.

«Состояние крайне тяжелое. Открытая черепно-мозговая травма. Десятки осколков прошили тело. Один из них повредил правый глаз. Множество осколков в голове, лице, шее, грудной клетке, передней брюшной стенке, в конечностях. Переломы пальцев рук и ног, термические ожоги головы, лица, правой руки. Прямо из реанимационного зала подан в операционную. Стабилизирован. Офтальмологам удалось спасти правый глаз. Впереди долгое лечение в Мечникова. Верим, что выживет», — написал Рыженко.