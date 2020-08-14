Срок до 15 сентября: белорусская оппозиция выдвинула Лукашенко ультиматум

Единственная оставшаяся в Минске соратница Светланы Тихановской глава штаба Бабарико Мария Колесникова обнародовала новые требования к властям страны.

Заявление политик сделала на своей странице в Facebook.

Первым в списке требований стал призыв к прекращению насилия в отношении демонстрантов: «Спрячьте дубинки, гранаты, пули. Уберите с улиц городов армию и ОМОН.

Прекратите преследовать людей». Второе требование – безусловное освобождение политзаключенных без судов и штрафов. Более того, оппозиция считает, что эти люди должны получить компенсацию за полученные травмы со стороны силовиков. И третий, ключевой ультиматум, — проведение новых выборов » с участием всех альтернативных кандидатов под наблюдением международных организаций с новыми избирательными комиссиям, новым ЦИК, видеонаблюдением, открытым подсчетом голосов». Заявление об их организации должно быть сделано до 15 сентября.

О важности проведения новых выборов говорил и пятый президент Украины Петр Порошенко, который обратился к Минску с призывом мирно решить политический кризис.

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк также посоветовал президенту Беларуси пойти на повторные выборы главы государства и переизбрать парламент. Тем временем Лукашенко меняет правила «игры» и приказал своим подчиненным отпустить задержанных протестовавших.