Uber грозит блокировать доступ к сервису украинцам без масок

Сервис такси Uber пригрозил блокировать пользователей, которые в эпидемию коронавируса игнорируют требование надевать защитную маску во время поездки. Об этом «Стране» рассказала киевлянка Галина, которая получила предупреждающее письмо от Uber.

Как выяснилось, таксист, который недавно подвозил Галину пожаловался администрации сервиса, что пассажирка была без маски и там на жалобу оперативно отреагировали.

«Безопасность и здоровье пользователей для нас превыше всего. Ваш доступ к Uber будет заблокирован, если вы и дальше будете нарушать наши правила», — говорится в сообщении.