Археологи виявили давньоєгипетські тиснені блоки Рамсеса II

Археологи, що ведуть проєкт порятунку, виявили в місті Міт Рахіна кілька рельєфних кам’яних блоків та статуй з часів правління фараона Рамзеса II та коптської епохи Єгипту.

Проєкт порятунку проводить Вища рада археології Єгипту біля стародавньої столиці Мемфіса, в сучасному місті Міт Рахіна. Тиснені блоки з правління Рамсеса II були виготовлені з рожевого та чорного граніту та вапняку разом із статуєю самого фараона. Дослідники вважають, що вапнякові блоки, що датуються коптською епохою (пізній Римський Єгипет та Візантійський Єгипет), були перероблені кам’яною кладкою, переобладнаною для пізніших споруд.

Рамсес II, також відомий як Рамсес Великий, був третім фараоном дев’ятнадцятої династії Єгипту. Рамсес вважався одним із найпотужніших фараонів Нового Царства, який здійснив кілька військових походів у Левант та Нубію, будував різні міста, храми та пам’ятники.

Мустафа Вазірі, генеральний секретар Верховної ради археології, розповів, що поряд із статуєю Рамзеса було знайдено статуї різних давньоєгипетських богів і богинь.

Серед них була і Сехмет, сонячне божество (іноді її називали дочкою Ра). Богиню зображали з головою левиці, яка, як вважали древні єгиптяни, дихає вогнем та гарячими вітрами пустелі і захищає фараона в житті. Богиню також пов’язували з оздоровленням, часто вважали цілителькою від чуми, їй молилися, щоб уберегтися від хвороб.

Також була виявлена статуя Птаха, бога-творця, який існував раніше всіх інших речей і за своєю волею мислив про існування світу. Він також асоціювався з богом майстрів і архітекторів.

Вазірі додав, що рятувальна місія триватиме до тих пір, поки історичне місце не буде повністю досліджене.