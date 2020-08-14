Google Travel добавит новую функцию для мониторинга Covid-19

Среди новых дополнений также есть опция «Тренды путешествий».

Приложение Google Travel добавляет информацию об изменениях в работе транспорта и гостиниц в связи с пандемией Covid-19. Об этом сообщает The Verge в пятницу, 14 августа.

В частности Google Travel будет предоставлять данные о бесплатной отмене бронирования номера и возврате билетов на авиарейсы.

Новые опции добавлены в разделе «Инструменты путешествий», которые предоставляют новую информацию, связанную с пандемией Covid-19, например о количестве случаев заражения в определенном населенном пункте или стране, а также предлагает ли отель отмену регистрации номера.

Также появилась опция «Тренды путешествий»: она показывает, какой процент отелей доступен для бронирования номеров, и рейсы, которые осуществляют самолеты на выбранной территории. Эта функция предупреждение об опасности поездки, а также подобная информация также появится, если использовать Google Travel при поиске отеля, рейса или аренды помещения для отпуска.

Сервис поддерживает дополнительную функцию, с помощью которой можно определить, доступен ли бесплатный возврат денег за бронирование и билеты с возможностью фильтровать данные поиска исключительно по этому критерию.