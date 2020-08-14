Удалось улизнуть: Украина отреагировала на выдачу «вагнеровцев» России

Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание решение белорусских властей о выдаче 32-х участников частной военной компании «Вагнера» России. Об этом заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин на своей странице в Facebook.

«Украинская сторона приложила должные усилия для привлечения к уголовной ответственности правонарушителей, подозреваемых в совершении тяжких преступлений на Донбассе. Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды, но это далеко не конец истории (впрочем есть еще Интерпол)», – отметил он.

Дипломат также напомнил о «принципе взаимности», который часто играет важную роль при принятии решений по вопросам международной правовой помощи и экстрадиции.

«Беларусь занимает второе место по количеству запросов о правовой помощи и экстрадиции среди всех международных партнеров Украины», – подчеркнул Енин.