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Туристы спешно покидают Испанию, где ужесточили карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом

15.08.2020

В Испании решили ужесточить карантинные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. 

В первую очередь закроют ночные клубы и танцполы, а также запретят курение в общественных местах без соблюдения дистанции. Также работу баров и ресторанов ограничат до 01:00, а дома престарелых можно будет посещать по одному человеку и не более, чем на час. 

На данный момент в Испании известно о 50 тысячах заболевших только за последние две недели, в целом — 350 тысяч и 28 тысяч жертв.

Также отмечается, что туристы спешно покидают страну из-за страха застрять без возможности выезда на неопределенный период. 

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