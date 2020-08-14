Туристы спешно покидают Испанию, где ужесточили карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом

В Испании решили ужесточить карантинные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом.

В первую очередь закроют ночные клубы и танцполы, а также запретят курение в общественных местах без соблюдения дистанции. Также работу баров и ресторанов ограничат до 01:00, а дома престарелых можно будет посещать по одному человеку и не более, чем на час.

На данный момент в Испании известно о 50 тысячах заболевших только за последние две недели, в целом — 350 тысяч и 28 тысяч жертв.

Также отмечается, что туристы спешно покидают страну из-за страха застрять без возможности выезда на неопределенный период.