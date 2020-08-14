Mercedes, Porsche и Bugatti: как выглядит ДТП на $4 000 000

На горной дороге в Швейцарии столкнулись четыре транспортных средства. Ущерб в ДТП оценивают приблизительно в $4 000 000. Пострадали Mercedes, Porsche и Bugatti.

Bugatti Chiron пострадала в ДТП. Фото: drom.ru

В горах образовалась “тянучка” за домом на колесах. За ним ехал универсал Mercedes, далее – кабриолет Porsche 911 и Bugatti Chiron. Наверняка такое скопление дорогих машин для Швейцарии не редкость.

Бугатти и Порше начали обгонять Мерседес и автодом почти одновременно. Произошло столкновение. Chiron угодил в корму Porsche, а тот отправился в заграждение. Автомобили также успели зацепить Mercedes C-class и дом на колесах.

Porsche 911 получил сильные повреждения. Фото: drom.ru

В ДТП попали 4 автомобиля. Фото: drom.ru