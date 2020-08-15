Люди на 70% похожи на кур.

Если оценивать степень сходства между организмом человека и животных на генетическом уровне, то окажется, что люди похожи на кур примерно на 70%.

70% сходство с курицей — это еще не самое интересное. Геном человека примерно на 50% совпадает с геномом мушек дрозофил. А если копнуть чуть глубже, то окажется, что существует 40% сходство между ДНК человека и огурца.

“Считается, что курица — это весьма глупая птица. Но в реальности это не так. Новые исследования подтверждают, что у кур очень хорошая, как для птиц, память, плюс они неплохо ориентируются на местности и даже обладают способностями к счету”, — говорит Василий Ропий, владелец куриной фермы.

Биолог Сергей Межжерин отметил, что идентичные гены, которые можно обнаружить в ДНК человека и курицы, отвечают, например, за работу системы метаболизма — то есть, за процессы переваривания и усваивания пищи, преобразования ее в энергию и выведения отходов.

Другие физиологические механизмы человека и животных тоже во многом устроены аналогичным образом. Но чем можно объяснить сходство между геномами огурца и человека? В общем-то — тем же. Огурец, как и человек, способен дышать и расти, плюс, в нем происходит синтез таких же, как в человеческом организме ферментов.

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