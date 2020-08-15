У Росії запропонували ввести 300-рублеву купюру

Депутат міськдуми Єкатеринбурга Андрій Пиріжків запропонував ввести в Росії 300-рублеву купюру, на якій буде зображення міста. Повідомлення про це він опублікував на своїй сторінці «Вконтакте».

Пирожков направив звернення в ЦБ з проханням ввести в обіг нові купюри, приурочивши їх випуск до 300-річчя Єкатеринбурга. На купюрах депутат пропонує розмітити види цирку, міської мерії і вдома Н.І. Севастьянова. Він вважає, що нова банкнота була б відмінним подарунком для всього Уралу.

Раніше стало відомо, що в Росії найчастіше підробляють купюри номіналом 5000 і 1000 рублів, а також 500 євро і 100 доларів. Однак кількість виявлених підроблених грошей у другому кварталі цього року скоротилося на третину в порівнянні з першим.

У липні ЦБ повідомляв, що кількість що знаходяться в обігу в Росії металевих грошей досягла історичного максимуму в 68,2 мільярда монет. Кількість паперових купюр збільшилася до 6,613 мільярда.