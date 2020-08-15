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У Києві поліція затримала активіста біля посольства Білорусі

15.08.2020

В Киеве полиция задержала активиста у посольства Беларуси

Активісти зібралися у столиці біля посольства Білорусі. Відбуваються сутички з поліцією, один затриманий активіст.

Під посольством Білорусі в Києві сталося жорстке затримання активіста. Про це повідомляє Телеграм-канал PavlovskyNEWS.

“За словами поліції, він хотів кинути яйце в будівлю. Трохи пізніше відбулася жорстка сутичка – відірвали поліцейській машині номери. Люди намагалися забрати назад затриманого”, – йдеться в повідомленні.

На кадрах ролика видно, як біля посольства Білорусі відбуваються сутички поліції з активістами.

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