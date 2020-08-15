В одеському аеропорту прикордонна собака знайшла партію наркотиків у багажі болгарина

Днями у міжнародному аеропорту «Одеса» прикордонники оформляли прибуття авіарейсу з Берліна. У багажі одного з пасажирів, була виявлена велика партія різних наркотиків, чия вартість тягне на мільйон гривень.

Про це повідомляє у Facebook Державна прикордонна служба.

Заборонені речовини відчув прикордонний пес Панч. Прикордонники оглянули багаж, власником якого виявився громадянин Болгарії, і виявили два металевих тубуса, заповнених порошкоподібною кристалічною речовиною, пластиковий контейнер з залишками білої речовини, згортки з марихуаною і капсули з кокаїном.

Після проведення експрес-аналізів було встановлено, що мандрівник серед особистих речей віз майже 650 г кокаїну, 16,5 г амфетаміну та 1 г марихуани.

В діях іноземця вбачаються ознаки злочину за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів).