Білорусь не повідомила Україні про видачу «вагнеровцев» Росії, — ОГП

Київ скористається заочним правосуддям щодо бойовиків.

Офіс генерального прокурора України не отримав офіційної відповіді Білорусі про видачу затриманих «вагнеровцев» Росії. Українська сторона буде притягувати їх до кримінальної відповідальності на національному рівні.

Про це повідомив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, передає «Українська правда».

За його словами, у справі ПВК Україна має доказову базу, тому скористається заочним правосуддям.

«Поки можу відзначити, що ми зібрали достатньо доказів їх участі у збройному конфлікті на Донбасі у складі НВФ РФ… Але, тим не менш, маючи доказову базу, ми будемо залучати їх до кримінальної відповідальності на національному рівні, використовуючи механізм заочного правосуддя», — сказав Мамедов,

Він зазначив, що підозри щодо найманців вже є.