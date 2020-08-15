Путін запропонував ООН провести зустріч з ядерної операції з Іраном онлайн

Президент Російської Федерації Володимир Путін запропонував Раді Безпеки ООН скликати онлайн-саміт, присвячений ядерній програмі Ірану (СВПД). В ООН підтримали цю ініціативу.

Про це в п’ятницю, 14 серпня, передає .

Так, на думку Путіна, до участі треба запросити керівників Німеччини та Ірану. Він заявив, що в Радбезі загострюється ситуація і дискусії з питання ядерної програми Ірану стають більш напруженими.

Глава російської держави уточнив, що саме це стало приводом для пропозиції скликати саміт. Путін підкреслив, що лідерам країн-учасниць треба домовитися про проведення спільної роботи, щоб забезпечити безпеку в Перській затоці і зміцнити довіру. Для цього державі знадобиться «об’єднати політичну волю і творчу енергію».

«В цьому регіоні, як і в будь-якій іншій точці світу, не повинно бути місця шантажу і диктату з чиєї-небудь сторони», — заявив Путін.

У свою чергу представник генсека ООН Стефан Дюжаррик заявив про підтримку цієї ініціативи президента РФ.

«Ми завжди стверджували, що СВПД був дуже важливим дипломатичним актом і що його слід продовжувати підтримувати. Так що наша позиція щодо підтримки СВПД залишається незмінною. Ми будемо підтримувати все, що сторони не зробили, для сприяння СВПД», — заявив чиновник.