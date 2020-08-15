Голова ЦВК Білорусі про перегляд результатів виборів: так не буває

Згідно з офіційними результатами Лукашенко отримав 80% голосів.

Голова Центральної виборчої комісії Білорусії Лідія Єрмошина виключила можливість перегляду результатів виборів в країні. Раніше ЦВК відхилив всі скарги опозиційних кандидатів на результати виборів.

Про це Єрмошина заявила в інтерв’ю «Комсомольська права в Білорусі».

За словами глави ЦВК, повторні вибори можуть бути призначені лише в разі встановлення порушень під час голосування. В такому випадку вибори повинні відбутися протягом трьох місяців.

«У нас вибору немає. Якщо люди думають, що ми переглянемо і присудили перемогу Тихановской, так не буває. Якщо встановлено порушення, як вони вважають, у цьому випадку вибори можуть бути визнані недійсними. Це означає, протягом трьох місяців має знову пройти наступна виборча кампанія з новими кандидатами. Я і сказала: «Ми можемо просто втратити країну», — повідомила Єрмошина.

Нагадаємо, сьогодні, 14 серпня, ЦВК оприлюднила офіційні результати виборів у Білорусі. Всього участь у виборах взяли 5,8 млн виборців. Голоси розподілилися наступним чином: