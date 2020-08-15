В Одесу для ліквідації розливу нафти з танкера Delfi доставили спецзасоби

Владислав Криклій повідомив, що найближчим часом пляж «Дельфін» стане вільним від металобрухту.

В Одесу для ліквідації розливу нафти з танкера Delfi доставили спеціальні засоби. Також в районі затонулого танкера Delfi працюють три водолазні станції, які видаляють пісок з допомогою пожежного насоса плавкрана.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в Facebook.

За його словами, зараз триває облаштування, підготовка і монтаж дерев’яного риштовочного містка до торця носової перегородки.

«Щоб ліквідувати розлив нафти в акваторії Чорного моря, доставляються спеціальні засоби. Це 280 кг абсорбенту і 60 л рідкого реагенту. Крім того, тривають роботи по видаленню підводних перешкод для підняття танкера», — повідомив Криклій.

За його словами, найближчим часом пляж «Дельфін» стане вільним від металобрухту.