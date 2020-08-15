Внезапно: у Tesla Y появился достойный и загадочный конкурент

Новый кроссовер Mullen MX-05 способен преодолеть на одном заряде аккумулятора более 1000 км, но с электрокаром все непросто

Только мы рассказывали о рекордном электрокаре на 1600 км, как полку «дальномеров» прибыло. Калифорнийская компания Mullen Technologies анонсировала свою вторую модель – кроссовер Mullen MX-05. Первым был спорткар Dragonfly K50 с ничем не выдающимися характеристиками – 438 л.с. и дальностью пробега 380 км на одном заряде аккумулятора. Автомобиль выделялся только специфичной внешностью.

И если первая модель не привлекла много внимания, то со второй дела обстоят иначе. К сожалению, доступный среднеразмерный кроссовер MX-05 производитель показал только на рендерах. Но компания настроена крайне серьёзно. В ближайшем будущем Mullen Technologies планирует купить завод за 135 млн долларов, где и будет собирать новый кроссовер.

О самом кроссовере пока известно немного. Mullen MX-05 будет основан на неназванной платформе, которая, как отмечается, хорошо зарекомендовала себя. Кроме того, она позволит сократить время разработки новинки на два года.

Главная особенность нового электрического кроссовера – твердотельный полимерный аккумулятор емкостью 150 кВтч. Его разработала китайская корпорация Linghang BOAO. Китайские батареи уже прошли необходимые тесты. Их эффективность проверила независимая калифорнийская лаборатории EV Grid. В отчете указано, что аккумуляторы сохраняют работоспособность при температуре от -40 до +60 градусов Цельсия. Деградация аккумулятора составляет всего 2 процента за 10 тысяч зарядных циклов. Еще одно преимущество – вес. По сравнению с литий-ионными блоками они намного легче.

Запас хода на одном заряде позволит Mullen MX-05 преодолевать более 805 км. Если двигаться со скоростью 88,5 км/ч, то этого хватит на 1030 км пути. К сожалению, производитель пока не раскрывает другие подробности кроссовера. Выпуск Mullen MX-05 запланирован на 2022 год.