Взяли до відома: в Україні попередили про наслідки видачі «вагнеровцев» Росії

Міністерство закордонних справ України відреагувало на рішення влади Білорусі про видачу Росії 32 учасників приватної військової компанії «Вагнер».

За словами заступника міністра закордонних справ Євгена Єніна, Україна прийняла це рішення до відома».

«Рішення білоруської сторони повернути в РФ представників т. зв. ЩДК Вагнер прийнято до відома. Українська сторона (насамперед центральний компетентний орган України з питань екстрадиції) доклала належні зусилля для притягнення до кримінальної відповідальності правопорушників, підозрюваних у скоєнні тяжких злочинів на Донбасі. Поки що цим людям вдалося вислизнути сухими з води, але це далеко не кінець історії (втім, є ще Інтерпол)», — написав Єнін в Facebook.

При цьому він нагадав про принцип взаємності, який «грає не останню роль при прийнятті рішень з питань міжнародної правової допомоги та екстрадиції», тоді як Білорусь, за словами заступника Генпрокурора, посідає друге місце за кількістю запитів про правову допомогу та екстрадицію всіх міжнародних партнерів України.