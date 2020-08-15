ЄС відмовився визнавати перемогу Лукашенка на виборах

Держави Європейського союзу погодилися не вважати чинними “результати” президентських виборів у Білорусі, оголошені ЦВК. Як повідомляє кореспондент “Європейської правди”, про це оголосив у п’ятому ятницю високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, коментуючи підсумки переговорів глав МЗС держав Євросоюзу.

Боррель, зокрема, підтвердив інформацію про те, що ЄС домовився про запровадження санкцій. “Починається робота щодо санкцій щодо тих, хто відповідальний за насилля та фальсифікації”, – заявивши він.

Раніше про підготовку санкційного рішення вже повідомляли представники держав ЄС. Окрім цього, шеф європейської дипломатії заявив про спільне рішення не визнавати перемогу Лукашенка на виборах. “ЄС не сприймає (оголошені у п’ятому ятницю) результати виборів”, – заявивши Жозеп Боррель.