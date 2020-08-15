«Океан Ельзи» на День незалежності представить нові композиції

І проведуть концерт для військових лікарів.

Популярна музична група «Океан Ельзи» на своїй сторінці в Facebook повідомила про проведення концерту 24 серпня, на День незалежності.

На концерті будуть представлені нові музичні композиції групи. Однак сам захід відбудеться з обмеженою кількістю гостей — в групі повідомили, що запросять на захід військових, лікарів, волонтерів, пожежних і ветеранів.

24 серпня відзначимо День незалежності разом: вперше після тривалої паузи — великий концерт «Океану Ельзи». Тут будуть і відомі пісні, і прем’єри, які ще ніхто не чув, а найголовніше — наші спеціально запрошені гості: військові, лікарі, пожежники, волонтери — всі ті, хто сьогодні своїми діями доводить, що таке насправді любити свою країну і захищати свою незалежність.

Також в групі повідомили, що всі інші бажаючі зможуть подивитися концерт на телебаченні. Він буде транслюватися на телеканалі «Україна» з 23:00 того ж дня.