Мітинг робітників біля площі Незалежності в Мінську закінчився: як це було

Протестувальники розійшлися з площі Незалежності в Мінську. Про це повідомляє Telegram-канал «TUT.BY».

Сьогодні біля будівлі уряду зібралися тисячі людей. Серед них були робітники Мінського тракторного заводу, які розгорнули банер зі словами: «Ми працівники МТЗ і нас не 20 чоловік, а 16 000!».

Учасники акцій вимагали припинити застосування сили до протестувальників, відпустити всіх затриманих, а також переглянути результати президентських виборів.







До вечора натовп почав розходитися, при цьому військовий у рупор просив усіх залишити за собою порядок. У відповідь люди кричали «Кожен день!».

Варто зазначити, що сьогодні в ряді міст країни відбулися масові акції протесту. Білоруси збираються на площах і озвучували чиновникам свої вимоги.