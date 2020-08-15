Ендокринолог попередила про небезпеку фруктів

Замість користі вони можуть привести до серйозного захворювання печінки.

Високий вміст вітамінів і мікроелементів у фруктах автоматично включає їх в список корисних продуктів, вживання яких приносить організму виключно користь. Однак, як виявилося, бездумне вживання фруктів може завдати здоров’ю шкоди, якщо не враховувати відмінності в вмісті глюкози і фруктози.

Нагадаємо, фруктозу містять плоди з насінням, а глюкозу – фрукти з кісточкою.

– І коли людина думає, що їсть нешкідливі яблуко або грушу, це не так — вона у великій кількості їсть фруктозу, яка може призвести до неалкогольної жирової хвороби печінки, – розповіла ендокринолог, кандидат медичних наук Зухра Павлова в бесіді з радіо Sputnik.

Глюкоза під дією інсуліну переробляється в енергію і жири, а фруктозу повністю захоплюють білки печінки, пояснює ендокринолог і рекомендує їсти фрукти окремо від інших прийомів їжі, а не після іншої їжі, щоб знизити навантаження на життєво важливий орган.