Кім Кардаш’ян зачарувала фотографією 2-річної донечки

Американська телевізійна зірка, модель, кіноакторка й учасниця реаліті-шоу Кім Кардаш’ян продовжує тішити шанувальників фотографіями дворічної доньки Чикаго.

Зауважимо, що дівчинка є наймолодшою дитиною в сім’ї Кім та Каньє Веста. Відомо, що Чикаго народилась завдяки сурогатному материнству. Дитина славиться своєю вродою серед фанатів Кім. Втім, на жаль, були і випадки коли мережа звинувачувала кумира в тому, що вона водить 2-річну доньку на процедури нарощування й ламінування вій. Більшість шанувальників була переконана, що Чикаго є занадто маленькою для цього та повинна насолоджуватися дитинством.

Після важкого місяця й численних сварок з коханим чоловіком, Кім вирішила нагадати, що в першу чергу вона — матуся. 39-річна красуня оприлюднила новий кадр, на якому постала разом зі своєю наймолодшою донькою. Модель, зі свого боку, позувала перед об’єктивом в шкіряних чорних штанах й вельветовому топі, який підкреслює її пишні груди. Своє волосся вона заплела у довгий хвіст, а обличчя прикрасила легким макіяжем. А ось Чикаго, Кім одягнула, як справжню принцесу. Дівчинка приміряла на собі розкішну сукню блакитного відтінку.

У дописі до фото, Кім зізналася, що її донька одягає сукні майже щодня.