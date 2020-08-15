Найден брачный договор, которому 4000 лет

Около 4000 лет назад пара запечатлела свой брачный договор на глине, передает FaceNews.ua. Когда эту глиняную табличку нашли в 2017 году на археологическом объекте Кюльтепе-Каниш в Турции, вскоре стало ясно, что большая часть контракта касается детей. Ассирийская пара, Лакипум и Хатала, согласились попытаться в течение двух лет произвести на свет собственное потомство.

В случае, если детей не было бы, тогда жена должна была найти суррогатную мать. Если более конкретно, то Хатала должна была купить женщину-рабыню для своего мужа. После появления ребенка, Лакипуму было разрешено продать мать, если он этого захотел бы.

Контракт является самым старым, в котором упоминается суррогатное материнство и бесплодие, хотя в несколько ином свете, чем сегодня. Хотя это отражает древнее убеждение в том, что бесплодие было виной жены, контракт предусматривал развод. Лицо, инициировавшее развод, должно было заплатить другому человеку пять мер серебра.