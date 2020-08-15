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В Італії зафіксували новий стрибок масового інфікування COVID-19

15.08.2020

В Італії зафіксували новий стрибок масового інфікування на коронавірус. За добу виявили 574 нових випадків захворювання COVID-19.

Це найвищий показник в Італії з 28 травня, повідомили у виданні “Corriere Della Sera”, посилаючись на владу країни.

Від початку пандемії, в країні виявили близько 252,8 тис. випадків зараження. Понад 35 тис. осіб померли через наслідки хвороби. Боротьба з пандемією коронавірусу в світі триває, деякі країни вже говорять про другу хвилю, а багато держав ввели карантинні обмеження.

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