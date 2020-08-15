У Чернівецькій області за добу зафіксували 170 нових випадків зараження коронавірусом (COVID-19).

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук в Facebook написав, що ситуація з вірусом в галузі стала загрозливою і набагато більш «тривожною, ніж вона була в квітні-травні».

«Іншого шляху, крім як інформувати про ризики і закликати людей дотримуватися соціальної дистанції, немає. Сподіваюся, нам вдасться достукатися до буковинців, перш ніж коронавірус вийде з-під контролю», – зазначив чиновник.

На Буковині оголосили про загрозливу ситуацію з COVID-19: стало гірше, ніж у квітні

Раніше найбільша кількість активних хворих COVID-19 зафіксували на Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті.

На Буковині оголосили про загрозливу ситуацію з COVID-19: стало гірше, ніж у квітні