Geely раскрыла внешность нового седана на базе Volvo

Спустя пару недель после публикации снимков закамуфлированного Geely Preface компания Geely выложила его официальные изображения в серийном кузове. Производство нового седана начнется осенью, а в продажу он поступит до конца 2020 года.

В основу новинки ляжет модульная платформа CMA, на которой уже построены Volvo XC40 и многие модели дочернего бренда Geely – Lynk & Co. По габаритам новинка от Geely оказалась чуть крупнее родственного Volvo S60: 4785 мм в длину, 1869 мм в ширину и 1469 мм в высоту при колесной базе 2800 мм.

Под капотом Geely Preface «пропишется» 2,0-литровая бензиновая «турбочетверка» семейства Drive-E от Volvo, выдающей 190 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Подробности о трансмиссии Geely огласит позже.

Премьера нового седана, призванного стать отличным подспорьем более дорогому и не слишком популярному Volvo S60, состоится уже этой осенью.

: Новости Ю